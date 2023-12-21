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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفحمت جثته.. مصرع مسن فى حريق بمزرعة دواجن بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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لقي مسن مصرعه متأثرا بإصابته فى حريق هائل شب في مزرعة دواجن كان يستأجرها بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من أهالى قرية ميت فارس التابعة للمركز بنشوب حريق هائل في مزرعة دواجن بالقرية ومصرع شخص.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن على مساحة 300 متر ملك شخص يدعى أحمد الصعيدي ومؤجره لشخص يدعى محمود عبد الشافي محمد الموجي 75 عامًا مقيم بقرية ميت سويد التابعة للمركز .

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق والذى أسفر عن مصرع مستأجر المزرعة متأثرًا بإصابته بحروق شديدة حيث تفحم جثمانه وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس.

فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب في اندلاع النيران هو حدوث ماس كهربائي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق .

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