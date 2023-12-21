جيرونا يتعثر أمام بيتيس ويمنح ريال مدريد فرصة تصدر الدوري الإسباني

تعثر فريق جيرونا، مساء اليوم الخميس، بالتعادل مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بينيتو فيامارين، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يقدم جيرونا موسمًا استثنائيًا في الدوري الإسباني، حيث ينافس على لقب الليجا مبكرًا مع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وشهدت الأسابيع الماضية في المسابقة، تربع جيرونا على صدارة ترتيب الليجا الإسبانية، متفوقًا على ريال مدريد وبرشلونة قطبي إسبانيا.

وسقط الفريق الكتالوني في فخ التعادل، بالرغم أنه تقدم بهدف للا شئ في الشوط الأول، عن طريق أرتم دوبياك في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وحرم جيرمان بيزلا لاعب بيتيس، جيرونا من الثلاث نقاط، بهدف في الوقت القاتل وتحديدًا في الدقيقة 88 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل ارتباك خط دفاع الضيوف.

بهذا التعادل، منح جيرونا، ريال مدريد خطف صدارة الدوري الإسباني منه، في حال فوز الملكي على ألافيس بعد قليل وذلك بفارق الأهداف، حيث سيتساوى الفريقان في عدد النقاط إذا فاز الريال على منافسه الليلة.

بتلك النتيجة، ظل جيرونا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد وصيف الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.