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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

أساطير كرة القدم
أساطير كرة القدم
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أقيمت مساء اليوم الخميس مباراة استعراضية على هامش كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بين فريق أساطير الفيفا وأساطير السعودية.

انتهت المباراة بفوز أساطير الفيفا بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت في جدة على ملعب النادي الأهلي ضمن فعاليات كأس العالم للأندية.

شارك في المباراة العديد من النجوم العالميين والسعوديين، حيث شارك مع فريق الفيفا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من الأساطير العالميين منهم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، والإنجليزي جون تيري، والبازيليان كاكا وخوليو سيزار، والإيطالي دل بييرو، وشارك مع فريق أساطير السعودية سامي الجابر وتيسير الجاسم ونواف التمياط وعبدالله الواكد ومحمد أمين ومبروك زايد.

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي مع فريق أوراوا الياباني في الرابعة والنصف من مساء غد الجمعة، لتحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية، وبعدها تقام المباراة النهائية بين مانشيستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

أمين ومبروك زايد الأهلى عصام الحضري إنفانتينو كأس العالم للأندية