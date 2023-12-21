بيرفين رجبى وباتسوج أورستيخ يحصدان جوائز مهرجان الجونة السينمائي

تم توزيع الجوائز الفنية فى حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائى، حيث حصلت بيرفين رجبى على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم "سعاده عابره"، بينما حصل باتسوج أورستيخ على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "لو أمكننى الغرق فى ثبات".

يضم المهرجان 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورتة السادسة حضرة مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصرى والعربى والعالمى، الفنانة إلهام شاهين، صبا مبارك، أحمد حاتم، مريم ناعوم، جيهان الشماشرجى، صدقى صخر، طه دسوقى، وغيرهم الكثير.



