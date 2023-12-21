ننشر كواليس مقتل طالب وإصابة نجل عمه على يد عاطلين بمنشأة القناطر

استمعت جهات التحقيق لأقوال طالب "سائق توك توك" اصيب على يد عاطلين وقاما بقتل نجل عمه واستوليا على التوك توك الخاص به.

وقال الطالب إنه استقل التوك توك الخاص به للعمل وكان يرافقه نجل عمه، واثناء سيرهما استوقفهما شخصين وطلبا منه توصيلهما لاحد الأماكن، مضيفاً انه حال سيرهما طلب منه أحدهما التوقف بأحد الأراضي الزراعية.

واشار المجنى عليه، إلى انه فوجئ بهما يشهران سلاح ابيض وقطعة حديدية بوجهه هو ونجل عمل، ومن ثم قاما بالقاء زجاجة بداخلها شطه باعبنهم وحينما تدخل نجل عمه لمقاومتهما قاما الشخصين باصابته اصابات اودت بحياته واستوليا على التوك توك وهاتف محمول خاصته

بداية الواقعة بتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة) وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم وبعمل التحريات تبين أن المتوفى خرج بصحبه نجل عمه سائق توك توك للعمل وتفاجئوا بشخصان يستوقفوهم وطلبوا منهما توصيلهم إلى احد الاماكن ومن ثم قام الشخصان بالاعتداء عليهم واصابتهم اصابات بالغة ادت إلى وفاته واصابة نجل عمه واستوليا على التوك توك وفروا هاربين.



عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.