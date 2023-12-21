طوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار

اعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من باكر الجمعة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكمل “نافع” أنه من المتوقع غدا الجمعة ان تشهد محافظة الإسكندرية نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها الى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر، واعتبارا من فترة الظهيرة تسقط امطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

واضاف : سيتم رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات و البدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.

وأكد نافع تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مؤكدا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.