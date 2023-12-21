شعبة الذهب : 3 عوامل تتحكم فى الأسعار

قال عمر المغربي ، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب هو المصدر الآمن فى الاستثمار على مر التاريخ ، مشيرا الى أن الذهب دائما فى ارتفاع وزيادة حتى لو حدث انخفاض فى الاسعار يتجاوزها ويعود لنفس السعر مرة آخرى بل ويتخطاها .

وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد مصطفى، ببرنامج باب العاصمة ، المذاع على قناة ten ، على المواطنين الشراء للذهب فورا وفى اى وقت طالما يتوفر اموال ، حيث ان الذهب مصدر جيد جدا فى الاستثمار ولا يخسر بدا ، حيث ان المواطن لا يشترى الذهب ويقوم ببيعة بعد شهر او شهرين ولكن على الاقل لو اشتريت الذهب لابد من الانتظار على الاقل عام ونصف كى أحصل على ربح أو عائد أو استثمار جيد من وراء الذهب، خاصة وأن الذهب فى زيادة مستمرة .

وأوضح عضو شعبة الذهب أن الذهب يتحكم فى سعرة ثلاث عوامل أولا سعر ىالبورصة العالمية وثانيا انحصار الدولار أمام الجنيه المصري وثالثا العرض والطلب ، مشيرا الى أن الاحداث العالمية تؤثر بشكل مباشر على البورصة العالمية للذهب مثل الحروب ، وايضا سعر صرف الدولار امام العملات الاجنبية ، بينما عنصر العرض والطلب يتحكم فيه سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري فى اسوق المحلي كما ان هناك عوامل اخرى ممكن ان تؤثر فى سعر الذهب فى البورصة العالمية والمحلية سواء بالصعود أو بالهبوط فى الاسعار.

وتابع :" في ظل الاحداث الاقتصادية الموجودة حاليا والتذبذب الذي يحدث فى الاقتصاد العالمي مع ثبات سعر الفائدة فى البنك الفدرالي الامريكي كلها مؤشرات توحي بإرتفاع الاسعار عالميا الفترة القادمة ".

وأكمل المغربي :" حتى لو تم شراء المواطنين أو المستثمرين للذهب فى الوقت الحالى رغم ارتفاعة سيعود فى الانخفاض مرة آخرى الى معدلاتة الطبيعية ، متوقعا حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب فى الذهب ولكن سعر الذهب سيتغير الفترة القادمة وسيعود الى وضعة الطبيعي لسعرة ويمكن ان يرتفع مرة اخرى بعدها ".