مسئول ماليزي: حظر السفن الإسرائيلية بالموانئ الماليزية إشارة واضحة بعدم الاعتراف بإسرائيل

أكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل، إن قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفوري لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي موانئ ماليزيا، إشارة واضحة إلى أن الحكومة الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل ولم تتعاون بأي شكل من الأشكال معها لا سيما في المجال الاقتصادي.

وقال فهمي في في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية أدلى بها للصحفيين: إن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل.

وأوضح أن قرار الحكومة بإلغاء فوري للقرارات التي وضعتها الحكومة السابقة في عامي 2002 و2005 بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية (زيم) بالرسو في الموانئ الماليزية، تجسيد إلتزام ماليزيا القوي بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أمس الأربعاء، عن منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بأثر فوري.

وأضاف أن هذه القيود رد علني على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين.