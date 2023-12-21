ريال مدريد يتحدى الغيابات بتشكيل إجباري أمام ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألافيس، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ألافيس بملعب ميندزوروتزا، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الملكي، المباراة بتشكيل إجباري؛ نظرًا لكثرة الغيابات بسب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

وانضم المدافع النمساوي دافيد ألابا لقائمة المصابين بالميرينجي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة فياريال بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويغيب فيرلاند ميندي، فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا وأردا جولر عن قائمة اللقاء للإصابة، ليفقد الريال أكثر من عنصر أساسي في تشكيل اللوس بلانكوس.

يحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي ألافيس في المركز الخامس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس - براهيم دياز.