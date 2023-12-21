رامي إمام وعلاء مرسي أول الحاضرين في العرض الخاص لفيلم أبو نسب

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم أبو نسب، والذي أقيم مساء اليوم الخميس في إحدى سينمات السادس من أكتوبر، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم ياسمين صبري وماجد الكدواني وعلاء مرسي ومحمود عبد المغني ومحمد فهيم ورامي إمام وأيمن وتار.

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى إجتماعى وسط تصاعد للأحداث.