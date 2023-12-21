ثنائية صربية تتقدم لـ«الهلال» على أبها في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال على نظيره أبها بثنائية دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويتقدم الهلال على أبها بفضل الثنائي الصربي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، اللذان أحرزا هدفي الزعيم في الدقيقتين 18 و25 من ركلة جزاء على الترتيب.

ويسعى الأزرق لحصد الثلاث نقاط أمام أبها، من أجل مواصلة التحليق على صدارة الدوري السعودي، والابتعاد عن أقرب ملاحقيه النصر.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، وللأخير مباراة مؤجلة، بينما يأتي أبها في المركز السادس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

ودخل الهلال، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز – سافيتش – مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.