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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على تمديد قواعد تجارة السيارات الكهربائية حتى 2026

المملكة المتحدة والاتحاد
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
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اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد قواعد التجارة الخاصة بالسيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2026 لإبقاء التكاليف منخفضة بالنسبة للمصنعين والمستهلكين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إن "الاتفاق سيوفر للمصنعين والمستهلكين ما يصل إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني من التكاليف الإضافية"، موضحًا أن الحكومة البريطانية تدرك مخاوف مصنعي السيارات الكهربائية إلا أن تمديد الاتفاق سيكون بمثابة ارتياح كبير لهذه الصناعة.

لفت إلى أن الاتفاق سيوفر اليقين على المدى الطويل لصناعة السيارات وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية بين المملكة المتحدة وأوروبا.

المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية