وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا لبحث آلية التعامل مع هيئة الشراء الموحد

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعًا اليوم لبحث آلية التعامل مع هيئة الشراء الموحد فيما يتعلق بالأجهزة الطبية بالمستشفيات والإدارات الصحية.

جاء ذلك فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على تنفيذ خطة تأمين احتياجات الجهات من الأجهزة والمستلزمات الطبية

فيما بحث الاجتماع أهم المعوقات وسبل حلها وذلك لتأمين احتياجات المنشآت الصحية التابعة وذلك بحضور الأستاذ رضا محمد السعيد رئيس قسم الأجهزة الطبية ورؤساء أقسام الصيانة للأجهزة الطبية بالمستشفيات والادارات.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء فى اسرع وقت ممكن من صيانة الأجهزة المعطلة والتعاقد على الأجهزة الجديدة الغير متعاقد عليها.

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