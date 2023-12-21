بالصور.. نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

رصدت عدسة البوابة نيوز حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير على الريد كاربت.
ويضم المهرجان 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.
وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.