المؤبد لبائع قتل سائق لخلافات بينهما في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع بالسجن المؤبد، بتهمة قتل سائق، لخلافات مالية بدائرة قسم شرطة السلام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ع بائع بقتل م.م سائق تروسيكل لخلافات بينهما.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم قتل المجني عليه لخلافه علي مبلغ مالي وأنه يحمل بضائع بالتروسيكل لكنه تأخر في دفع مبلغ مالي،وأخذ المجني عليه الحموله، وهدد المتهم بالدفع أولا لكنه رفض وتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض مطواه ولاذا بالفرار.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، أن المجني عليه هدده بأخذ البضاعة، وبيعها إن لم يسدد له المبلغ فرفض وتشاجر معه وسبه أمام الجميع واستشاط غضبه فطنعه وتركه غارقا في دمائه وهرب.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره مرتدي كامل ملابسه به طعنه في القلب أدت إلي الوفاه ونزيف دموي حاد.

وأكد الضابط مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلي المتهم وأنه سئ السمعة وتشاجر مع المجني عليه قبل الواقعة باسبوعين ولم يسدد المبلغ المالي للمجني عليه وقتله دون رحمة وضبطه اعترف ارتكاب الواقعة.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال لمحل الواقعة تبين وجود جثة المجني عليه شاب في العقد الثالث من عمره ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع لشهود العيان تبين أن خلاف بين المجني عليه وبائع علي مبلغ مالي وقتله علي أثرها.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.