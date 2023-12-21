من الإعدام إلى البراءة.. "النقض" تبرئ سيدة بعد قبول طعن الإعدام من جريمة قتل

أصدرت محكمة النقض بدار القضاء العالى، قرارا قضائيا بقبول الطعن المقدم من سيدة، وذلك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالاعدام شنقا، عما أسند إليها من اتهام بجريمة القتل مع متهم آخر هارب، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بالبراءة.

ترجع تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة واخر هارب للمحاكمة الجنائية بأنهم قتلا المجني عليه "م.ع.ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا فرد خرطوش قام الأول بتجهيزه، وتوجه إلى مسكن المجنى عليه بإيعاز من المتهمة الثانية بعد أن أيقن سلفًا منها وجوده فيه.

وانتظر بردهة المنزل حتى أشارت له الثانية بالدخول إلى غرفة نوم المجنى عليه بعد أن أيقنت استغراقه في النوم وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا في رقبته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.