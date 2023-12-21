بن غفير يدعو إلى حل "حكومة الحرب" الإسرائيلية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إنه يجب حل حكومة الحرب في حال تم وقف العمليات العسكرية قبل القضاء على حماس.

وكتب إيتمار بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": إذا كان هناك من ينوي، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن حزب القوة اليهودية لن يكون إلى جانبه".

وأضاف: "إن تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة يمثل فشل حكومة الحرب المختزلة في إدارة هذه الحرب ويجب حلها فورا"، مردفًا: "لقد حان الوقت لإعادة مقاليد السلطة إلى الحكومة الموسعة".

ويأتي حديث بن غفير في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير ومصادر عديدة عن استعداد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد هدنة جديدة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ "حرب" في إسرائيل، من أجل قيادة حالة الحرب التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربها ضد حماس في قطاع غزة، منذ هجوم الحركة الفلسطينية المفاجئ وغير المسبوق يوم 7 أكتوبر، على غلاف غزة.