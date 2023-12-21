مقارئ للنشء والكبار.. حصاد إنجازات مديرية أوقاف بورسعيد لعام 2023

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الانجازات التي حققتها مديرية الأوقاف بورسعيد خلال عام 2023 ميلاديا، برئاسة الشيخ جمال عواد، والتي كان أبرزها إحلال وتجديد مسجد، وحصول 9 مساجد على الجودة فئة أ.

مقارئ للنشئ والكبار.. حصاد إنجازات مديرية أوقاف بورسعيد لعام 2023

جرى عقد 1301 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات، و1044 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم، و256 مجلس للإقراء، و25 قافلة دعوية، و28 أسبوعًا ثقافيًّا، و949 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، وجرى تنفيذ 7140 برنامجًا صيفيًّا للطفل، وتوزيع 10 آلاف شنطة من السلع الغذائية و13 طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام.

وشهد عام 2023 تنظيم عدد من القوافل الخاصة بالأئمة بإجمالي 8256 قافلة، وقوافل للقرى الفقيرة وعددها 5، وقوافل مشتركة مع الأزهر الشريف وعددها 3، وقوافل خاصة بالأوقاف وعددها 8، و2 من الأسابيع الدعوية والثقافية، و28 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيًّا، و3 مجالس للإقراء والندوات العلمية، و256 مجلس إقراء، و4 مجالس للإفتاء والندوات الإفتائية، و78 ندوة إفتاء، و5 منابر ثابتة، وتم عقد المنبر الثابت بعدد 949.

وفي مجال الدروس المنهجية، تم عقد 1200 درس منهجي للأئمة، و(148) درسًا منهجيًّا للواعظات، و7 برنامج صيفية، وتم مشاركة 7140 مسجدًا في البرنامج الصيفي للطفل، و8 مبادرات هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وتم تنفيذ عدد 48 لمبادرة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم.

وكشف بيان لوزير الأوقاف عن أعداد المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية وهي: مقارئ الأئمة وعددها 3 بإجمالي 105، ومقارئ الواعظات وعددها 1 بإجمالي 52، ومقارئ الأعضاء وعددها 4 بإجمالي 208، ومقارئ الجمهور وعددها 7 بإجمالي 884، ومقارئ السيدات بإجمالي 52، ومكاتب التحفيظ بالمكافأة بإجمالي 261، مكاتب التحفيظ بالدرجة 3 بإجمالي 783، وخلال عام 2023 تم عقد مسابقة حفظ القران الكريم تحت 18 سنة، مسابقتين لعضوية المقارئ القرآنية، والمشاركة في المسابقة الدولية ببورسعيد.

وفي مجال التدريب والتثقيف، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية للعمال الجدد وعددهم 9، وقامت المديرية بعقد مبادرة اللغة العربية الفصحي بعدد 81 محاضرة، وتم تنفيذ 10 دورات في التوعية السكانية وتنظيم الاسرة، وتنفيذ عددورة لقادة فكر أون لاين، وفي مجال البر وخدمة المجتمع، تم صرف 75 ألف جنيها من باب القرض الحسن، وتم توزيع عدد 10 آلاف شنطة من السلع الغذائية، وتم توزيع 13 طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام، وفي مجال عمارة المساجد تم إحلال وتجديد مسجد واحد وتم فرش عدد 7 مساجد، وحصل 9 مساجد على الجودة من الفئة أ.