رسميًا.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وفولهام بنصف نهائي كأس كاراباو

حددت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، موعد مباراتي ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وتخطى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد في دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) بخماسية مقابل هدف.

بينما استطاع فولهام التغلب على إيفرتون بركلات الترجيح، ليبلغ دور نصف النهائي من البطولة، ليضرب موعدًا أمام ليفربول.

وأسفرت قرعة دور نصف نهائي كأس كاراباو عن مواجهة ليفربول وفولهام، وميدلسبره ضد تشيلسي، بنظام الذهاب والإياب.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

وتقام مباراة الذهاب بين ليفربول وفولهام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، يوم 10 يناير 2024، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فولهام وليفربول في إياب نصف نهائي كأس كاراباو

وتقرر إقامة مباراة الإياب بين فولهام وليفربول على ملعب كرافين كوتيج، يوم 24 يناير 2024، وتقام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة أيضًا.

ومن المتوقع، غياب محمد صلاح عن مباراتي ليفربول وفولهام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لانضمامه لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، التي تقام في نفس الفترة، وبالتالي يغيب عن الفريق لمدة تقترب من شهر.