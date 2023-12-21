أوكرانيا تتلقى 202 مليون يورو لإعادة الإعمار من بنك الاستثمار الأوروبي وهولندا

منح بنك الاستثمار الأوروبي الحكومة الأوكرانية بمبلغ 99.6 مليون يورو لإعادة بناء حوالي 200 منشأة في 18 منطقة، حيث من المقرر استخدام الأموال في الإصلاحات الرأسمالية وإعادة الإعمار وبناء المستشفيات الجديدة والمباني العامة والإسكان الاجتماعي ومرافق الصرف الصحي وإمدادات المياه.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، عن بيان صادر عن البنك اليوم /الخميس/، قوله إنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية لنحو 900 ألف مواطن نازح داخليًا.

يشار إلى أن برنامج المساعدة المبكرة في تعافي أوكرانيا وبرنامج تعافي أوكرانيا هما اتفاقيتان ائتمانيتان إطاريتان متعددتا القطاعات بين بنك الاستثمار الأوروبي وأوكرانيا.

وتسهم مثل هذه البرامج، التي يبلغ حجمها الإجمالي 540 مليون يورو، بدور مهم في مساعدة أوكرانيا، إذ ساعدت على الانتهاء من 100 مشروع ضمن برنامج التعافي المبكر لأوكرانيا، وهناك أكثر من 60 مشروعًا في مراحل مختلفة من الإنشاء، وكجزء من برنامج التعافي في أوكرانيا، تم تحديد 141 مشروعًا للتعافي في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ بداية الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، بلغ دعم بنك الاستثمار الأوروبي لأوكرانيا 1.7 مليار يورو لتمويل الإصلاح العاجل للبنية التحتية المدمرة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الهولندية تخصيص 102 مليون يورو للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 لمساعدة أوكرانيا على الصمود خلال فصل الشتاء والاستعداد لفصل الربيع.

ووفق بيان صحفي نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الهولندية، حسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /الخميس/، فإن هذا المبلغ يمثل جزءا من إجمالي مساعدات بأكثر من 2 مليار يورو خصصتها الحكومة الهولندية لدعم أوكرانيا خلال العام المقبل.

وكان وزير التجارة الخارجية والتعاون الهولندي جيفري فان ليوين أعلن، أثناء زيارته لأوكرانيا في 15 ديسمبر الجاري، عن كيفية إنفاق هذا المبلغ.