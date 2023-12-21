بوتين: على أوروبا وأمريكا أن «تتوقفا عن العبث» في انتظار انهيار روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تنغلق على نفسها عن الولايات المتحدة وأوروبا، مُشيرًا إلى أنه قد حان الوقت لهما "للتوقف عن العبث" في انتظار انهيار روسيا.

وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أود أن أشير إلى أننا لا ننعزل عن القارة الأمريكية، وعن أمريكا الشمالية، وعن الولايات المتحدة وكندا، ولا ننعزل عن الدول الأوروبية".. مُضيفًا: "ينبغي عليهما (الولايات المتحدة وأوروبا) في الواقع أن يتوقفا عن العبث والتوقف عن انتظار انهيارنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه قد أصبح من الواضح للجميع أنه إذا أرادت الدول الغربية الاستفادة من التعاون مع روسيا، فيمكنها القيام بذلك.. مؤكدًا: "أننا لا ندفعهم بعيدا. لكن هذا شأنهم وقرارهم".

كما شدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا أن تفكرا بنفسيهما في الدوافع التي تحركهما، "لكني أكرر أن هذا شأنهما"، بحسب قوله.

يُذكر أن الرئيس الروسي أعلن، في 24 فبراير من العام الماضي، شن عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.