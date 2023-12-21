عضو منظمة التحرير الفلسطينية: شعبنا موحد في التصدي ومواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة والتصدي للعدوان الإسرائيلي، ولن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء.

وقال الدكتور أبو يوسف - في مداخلة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية - "شعبنا موحد في مواجهة الاحتلال والتصدي له سواء في قطاع غزة أو الضفة أو القدس، ونحن لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء"، مشيرا إلى أن حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني ونسعى لترتيب وحدة وطنية فلسطينية في إطار الممثل الشعبي الوحيد والإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن هدفنا الرئيسي الآن هو وقف شلال الدم الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتدمير الذي طال كل المؤسسات بالإضافة إلى التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه وما يقوم الاحتلال به من محاصرة أبناء شعبنا في فلسطين.

وأشار إلى أن الوضع أيضا بالضفة والقدس يزايد سوءا، حيث أن هناك يوميا عمليات مداهمة واعتقالات جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني واختطاف وقتل وتصفية على أيدي جيش الاحتلال، وبلغ عدد الضحايا حتى الآن 305 شهداء منذ السابع من أكتوبر فقط ومنذ بداية العام هناك ما يقارب 500 شهيد تم قتلهم من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذه الحرب العدوانية والإجرامية هو المزيد من القتل والتهجير القسري سواء إلى سيناء أو إلى الأردن، بالإضافة إلى محاولة ضرب كيان الدولة الفلسطينية من خلال الحديث عن فصل قطاع غزة من أجل ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ولكننا لن نسمح بتحقيق ذلك فنحن نعمل على عملية سياسية تعطي إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، لافتا إلى أن الاتصالات التي تجري بشكل مكثف تأتي من أجل حماية مشروعنا الوطني الفلسطيني وحماية فصائلنا وحماية كفاحنا ونضالنا من أجل حرية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين.