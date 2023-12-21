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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تخفض احتياجات التمويل الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار لعام 2024

وزير المالية الأوكراني
وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو
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قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو إن حكومة أوكرانيا خفضت احتياجاتها من التمويل الخارجي من 41 مليار دولار إلى 37.3 مليار دولار، موضحا أن التخفيض تم تحقيقه من خلال تعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة وتفعيل سوق الاقتراض المحلي، من بين إجراءات أخرى، كما تم تخفيض جميع النفقات الرأسمالية لموازنة الدولة.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن مارشينكو قوله: إنه في عام 2024، ستكون المهام الرئيسية هي الحملة العسكرية والدعم الاجتماعي، مضيفا أنه علاوة على ذلك، إذا تم تمويل الدفاع والأمن حصريا من إيرادات الميزانية الداخلية، فمن أجل ضمان احتياجات المجال الاجتماعي، فإننا نعتمد على مساعدة الشركاء الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الأوكرانية اجتذبت العام الحالي أكثر من 39 مليار دولار من التمويل الخارجي، وبحلول نهاية العام سيصل المبلغ إلى 42.3 مليار دولار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى أن البلاد لديها التزامات مالية متعددة السنوات من 11 دولة يبلغ مجموعها المليارات.

أوكرانيا زيلينسكي