فريق بحث لحل لغز العثور علي جثة فتاة مكبلة الأيدي بحدائق أكتوبر

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لسرعة حل لغز العثور علي فتاة مكبلة الأيدي أمام الحي الإيطالي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

ويستهدف فريق البحث فحص علاقات المجني عليها لمعرفة وجود خلافات مع آخرين من عدمه وكذا التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط العثور علي الجثة لبيان آخر شخص وجد مع الضحية وتتبع خط سيرها قبل العثور عليها بمحل البلاغ.

كانت البداية بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور علي أحد الأشخاص أمام الحي الإيطالي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة مكبلة الأيدي في ظروف غامضة.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي عقب مناظرة فريق من النيابة العامة لها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة