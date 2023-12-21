فيديو.. الخليج بمشاركة محمد شريف يكتسح الفيحاء بالدوري السعودي

قاد المهاجم المصري محمد شريف، فريقه الخليج لاكتساح الفيحاء بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج، وكاد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 27 من الشوط الأول، لكن الكرة خرجت بجانب القائم الأيسر لحارس الفيحاء.

وشارك محمد شريف في اللقاء حتى الدقيقة 85 بعد استبداله بزميله عبدالله السالم، بقرار من المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

افتتح وو يونج التهديف في الدقيقة 21، قبل أن يسجل خالد ناري الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخليج بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، اشترك محمد شريف في الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة 82، ولكن احتسب الهدف لمدافع الفيحاء سامي الخيبري، الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.