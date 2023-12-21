بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 45 كيلو من مخدر الحشيش بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية بقصد الاتجار، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.



وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، انه إدراكًا من الوزارة بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة "باب شرقى، ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وبحوزتهم (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

كما تم ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3،200،000 جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

