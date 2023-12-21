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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بالجيزة بقصد الإتجار، قدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.
 
جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم (3 عاطلين، وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى. 

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،250،000 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. اه

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