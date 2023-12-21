الدوري السعودي.. الهلال بتشكيل هجومي أمام أبها

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق الهلال، اليوم الخميس، نظيره أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد، إذ ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزعيم، المباراة بتشكيل هجومي، بالاعتماد على الصربي ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، وميشايل ديلجادو، بمعاونة البرازيلي مالكوم.

ويسعى الهلال لحصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة التحليق على صدارة الدوري السعودي، والابتعاد عن أقرب ملاحقيه النصر.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، وللأخير مباراة مؤجلة، بينما يأتي أبها في المركز السادس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة أبها

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز – سافيتش – مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.