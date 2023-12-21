جوارديولا عن مواجهة فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية: فرصة لن تتكرر

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعلق جوارديولا على نهائي مونديال الأندية، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، التي تقام غدًا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنتهي منافسات بطولة كأس العالم للأندية، غدًا، بمواجهتين، هما، مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في النهائي، والأهلي أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لينتهي مونديال الأندية، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 22 من الشهر ذاته.

وقال جوارديولا: «مباراتنا أمام البرازيليين مصيرية ولهم كامل الاحترام، علينا بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الانتصار والفوز بلقب كأس العالم للأندية».

وأضاف: «علينا استغلال الفرصة التي أتيحت لنا بالتأهل لنهائي مونديال الأندية وحصد اللقب غدًا أمام الفريق البرازيلي».

وتابع جوارديولا: «أعرف جيدًا موهبة وجودة فلومينينسي وما يمكن أن يفعلوه، لقد فازوا على فرق من الأرجنتين وكولومبيا وأوروجواي، أعرف اللاعبين وأحترمهم لما يقدموه».

وأتم مدرب مانشستر سيتي حديثه: «هذه فرصة ربما لن تتكرر بالنسبة لي بخوض نهائي مونديال الأندية ويجب أن استثمرها بالشكل الملائم والمطلوب».

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد اكتساحه أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، فيما بلغ فلومينينسي المباراة النهائية بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد.