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الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصاد 24 ساعة.. ضبط ‏70484 مخالفة مرورية

ضبط 70484 مخالفة
ضبط 70484 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 70484 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (416) مخالفةالسير بدون تراخيص.
 (116) دراجة نارية مخالفة.
 (14368) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (22) مخالفة موقف عشوائى.
 (2445) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (8) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية توجيه الحملات المرورية ضبط 70484 مخالفة مرورية متنوعة