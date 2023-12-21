بمشاركة محمد شريف.. الخليج يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول

تقدم فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بثنائية دون رد على نظيره الفيحاء في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج، وكاد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 27، في المباراة رقم 16 له مع فريقه بالدوري السعودي.

افتتح وو يونج التهديف في الدقيقة 21، قبل أن يسجل خالد ناري الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وأحرز محمد شريف 3 أهداف حتى الآن مع الخليج في الدوري السعودي وصنع آخر، ليواصل المشاركة أساسيًا مع الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

ويحتل الخليج، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.