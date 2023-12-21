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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على آخر تطورات موقف أحمد فتوح مع الزمالك

فتوح نجم الزمالك
فتوح نجم الزمالك
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تدخل وسطاء من أبناء الزمالك السابقين، وذلك لتقريب وجهات النظر بين إدارة النادي برئاسة حسين لبيب واللاعب أحمد فتوح، بعدما أعلنت إدارة النادي بيعه في الأسابيع الماضية نظرا لخروجه للسهر ليلة مباراة الفريق الأبيض ووزد في الدوري.

وتدرس إدارة الزمالك العفو عن اللاعب ومنحه فرصة جديدة مع تجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه أكد أحمد فتوح لإدارة الزمالك رغبته في تجديد عقده مع النادي، مع الاعتذار لمجلس الإدارة والجماهير في الساعات المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مساء أمس الاربعاء مع فريق ساجرادا الأنجولي سلبيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفيدرالية.

ويتصدر الزمالك مجموعته في الكونفيدرالية برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة بغض النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين له أمام أبوسليم الليبي وسوار الغيني بالجولات الخامسة والسادسة.

الزمالك حسين لبيب أحمد فتوح أيمن مصطفى