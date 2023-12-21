الذهب يستقر في نهاية معاملات اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 2970 جنيهًأ

شهد سعر جرام الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، داخل محلات الصاغة علي مستوي الجمهورية.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2970 جنيه للبيع و2990 جنيه للشراء، وعيار 18 نحو 2546 جنيه للبيع و2563 جنيه للشراء.

فى حين سجل عيار 24 نحو 3.394 جنيه للبيع و3416 جنيه للشراء، ووصل عيار 14 نحو 1980 جنيه للبيع و1993 جنيه للشراء.

كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 105.6 الف جنيه للبيع و106.3 الف جنيه للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.4 مليون جنيه للبيع و3.42 مليون جنيه للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 23.8 الف جنيه للبيع و23.93 جنيه للشراء.