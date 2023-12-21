بنك QNB الأهلي يحصد جائزة الريادة في الخدمات الرقمية لعام 2023

حصل بنك QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية من Genesys®، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارب العملاء السحابية (cloud-based)، وذلك خلال حفل أقيم مؤخرًا على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT .

ويأتي هذا الإنجاز اعترافًا بجهود البنك في تقديم أحدث الابتكارات الرقمية للعملاء لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بتجربة مصرفية آمنة وعصرية.

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي: "تعكس هذه الجائزة التزامنا بالابتكار والتحول الرقمي وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء. يمثل الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية أعمالنا لتحقيق الشمول المالي ودعم فرص التنمية المستدامة.

وأضاف بدير: "سنواصل التركيز على رقمنة الخدمات وتمكين عملائنا من الحصول على خدماتهم المصرفية من خلال تطبيقات الموبايل بنكي والإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، إلى جانب خدمة التواصل الرقمي (chat) لتوفير تجربة مصرفية لا مثيل لها".

يذكر أن بنك QNB الأهلي هو ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص المصرية، وأحد الشركات التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويقدم البنك خدماته لأكثر من 1.743 مليون عميل يخدمهم أكثر من 7200 موظف متخصص من خلال شبكة فروع تغطي كافة محافظات مصر تصل الى 232 فرع، بالإضافة إلى أكثر من 923 جهاز صراف آلي و48،450 نقطة بيع.