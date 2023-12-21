الدوري السعودي.. محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الفيحاء

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق الخليج، اليوم الخميس، نظيره الفيحاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود محمد شريف هجوم الخليج أمام الفيحاء، رفقة خالد ناري وإيفو رودريجيز، بمعاونة فابيو مارتينيز.

وسجل محمد شريف 3 أهداف حتى الآن مع الخليج في الدوري السعودي وصنع آخر، بعد مشاركته في 15 مباراة.

ويحتل الخليج، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

تشكيل الخليج لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد عبده خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: عبدالإله هوساوي - وو يونج - فابيو مارتينيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - إيفو رودريجيز.