طلاب صيدلة قنا يدعمون مرضى السرطان بـ"أورام الأقصر".. صور

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، اليوم الخميس، وفد من اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، في زيارة لمساندة الأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى، ولتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربي الأورام السرطانية.

وتواجد وفد الطلاب صيدلة جامعة جنوب الوادى، بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

وتفقد الطلاب، أقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الأطفال لعلاج الأورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والإنشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضى ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضى، كما تم توزيع عشرات الألعاب والهدايا على الأطفال المرضي، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المرضى.

كما نظم وفد كلية الصيدلة بجنوب الوادي حفلا ترفيهيا للكبار وللأطفال المرضى من أجل بث السعادة في نفوسهم، ملتفين حولهم في منظر بهيج زينته أصوات الكاميرات وهي تلتقط لأبطاله الصور التذكارية في سعادة متبادلة من الجميع بهذا التواجد الذي يدعم عجلة الشفاء بكل قوة.

وأكد أعضاء وفد كلية الصيدلة إعجابهم بالتواجد بصرح طبي كشفاء الأورمان بعدما رأوا العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وهي ما تمثلت في إحداث طفرة كبيرة في علاج الأورام، وكذا تقديم الخدمات الطبية بامتياز في جميع أقسام المستشفى.

وأشار الطلاب، إلى أن زيارة المستشفى واجب وطني، وأن زيارتهم ودعمهم لمرضى شفاء الأورمان يأتي انطلاقا من الواجب الاجتماعي والإنساني الذي يقع على جميع فئات المجتمع نحو دعم مثل تلك المشروعات الخيرية؛ تحقيقا لأعلى نسب من الشفاء والقضاء على الأمراض خاصة في مقدمتها السرطان.

من جانبه، أثنى محمود فؤاد؛ المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة الطلاب الجامعيين، وحرصهم على الزيارة للمستشفى، والتى من شأنها الشد من أزر المرضي، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم على مشاركتهم للاطفال خلال المناسبات المختلفة، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.

وأضاف فؤاد، أن زيارة وفد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي بقنا وحرصهم على تنظيم حفل ترفيهي للمرضى في أثناء تفقدها لأقسام المستشفى رسم البهجة على وجوه القائمين على العمل داخل صرح طبي مثل هذا الصرح، مما يحفزهم لبذل المزيد من الجهود نحو تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى على أعلى مستوى خلال مراحل العلاج، مشيرًا إلى أن الزيارة والحفل تركوا علامة إيجابية تنعكس على المرضى في تقبلهم للعلاج، وتساعد في تحسن حالتهم النفسية، مما يزيد من استجابتهم السريعة وتحقيق نسب شفاء عالية وهو الهدف الأسمى للجميع.

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طلاب كلية الصيدلة (6)