لخلاف على ركن التوك توك.. مصرع شاب على يد آخر بالدقهلية

لقي سائق توك توك في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وذلك خلال مشاجرة مع قهوجي بسبب رفض الاخير وقوف التوك توك الخاص بالمجمل عليه أمام مقهى ملك خال المتهم بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول اشاره من مستشفى شربين إلى مأمور مركز شرطة شربين بوصول شاب جثة هامدة وبه إصابة بطعنه نافذه بالصدر .

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى علي أبو طالب دبايه 22 عامًا سائق توك توك ومقيم بقرية أبو زاهر التابعه للمركز وبسؤال مرافقيه تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى عماد حيث نشبت مشاجره بينهم بسبب اعتراض المتهم على ركن التوك الخاص بالمجمل عليه أمام مقهى مملوك لخاله فقام بطعنه بسلاح أبيض كام بحوزته واسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بنقل الجثه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.