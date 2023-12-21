طلب إحاطة بشأن تكاليف تغيير عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء بشأن ما وصفه بمخالفات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بطلبات تغيير عدادات الكارت مسبقة الدفع إلى عدادات أخرى جديدة.

وأضاف النائب محمد الجبلاوي، في طلب الاحاطة، قائلا «وزارة الكهرباء تفرض أسعار وتكاليف جديدة على المواطنين من خلال دفع مبالغ لتغيير عدادات الكارت المسبقة الدفع إلى عدادات أخرى بكارت مع دفع مبالغ باهظة للتغيير».

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس الاربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى مجموع مواده، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

وعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.