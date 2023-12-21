هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 21.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.666 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.14%، ليغلق عند مستوى 24,305.09 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.14%، ليغلق عند مستوى 10,348.71 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.12% ليغلق عند 29,377.4 نقطة.

كما تراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 5,389.4 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.91%، ليغلق عند مستوى 7,764.52 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 4,551.81 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب57.6 الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 2.2 مليون جنيه، 36.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 59.9 مليون جنيه.

كما سجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من خلال 122.2 ألف صفقة منفذة.