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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تخبط كبير في أعداد القتلى بين بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإلإعلام

قتلى الإحتلال
قتلى الإحتلال
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك تخبط كبير في الإعلان عن أعداد القتلى في صفوف جنود الاحتلال.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن صباح اليوم أكد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده، والحديث عن 8 إصابات في المعارك الضارية في شمال القطاع، خاصة مع الدخول في الشهر الثالث، وما زالت قوات الاحتلال تشتبك وتدور مع المقاومين الفلسطينيين في شمال القطاع وجنوبه.

وتابعت أن هذه الاشتباكات تزيد من خوف العائلات وحفيظة الجمهور الإسرائيلي، وعلى رأسهم عائلات المحتجزين والجنود الذين ما زالوا يقاتلون ميدانيا في قطاع غزة، مطالبين بتقديم تفسيرات حول طول المدة الزمنية في ظل السجال بين وسائل الإعلام وبيانات جيش الاحتلال التي تظهر فروقات واضحة.

القتلى في صفوف الاحتلال القدس المحتلة إسرائيل جيش الاحتلال