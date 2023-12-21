تحصين 506 رؤوس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بمركز ملوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل المجانية لتوفير الخدمات البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية قصر هور بمجلس قروي ابشادات بمركز ملوي، حيث تم تحصين عدد 506 رؤوس ماشية (أبقار- جاموس - أغنام - ماعز)، وكشف وصرف علاج بالمجان بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة، مؤكداً أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .