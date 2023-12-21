مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يطلق بوستر دورته الـ16

يطلق اليوم مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي والذي تعرض فعالياته في سينما زاوية، بوستر دورته السادسة عشر التي تقام في االفترة من 11 حتى الـ20 يناير المقبل والذي صممه عمرو حسني

يضم البرنامج البانوراما هذا العام أكثر من أربعين فيلم بين روائي ووثائقي وعروض استيعادية وبجانب برنامج الأفلام، يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورش.

سيتم عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، وبعض العروض المختارة ستعرض بسينما أركان، بوينت ٩٠، جيزويت الإسكندرية وجيزويت المنيا.

يذكر ان مهرجان بانوراما الفليم الأوروبي يقام بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الاوروبية (يونيك) ومن ضمن شركاء البانوراما كل من افلام مصر العالمية والمركز القومي للسينما والقنصلية البريطانية والمعهد الفرنسي والمعهد الايطالي والافلام السويسرية ومركز الفيلم الفنلندي والسينما دوت كوم وانرجي.