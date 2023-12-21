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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يقتحم قرى في محافظة جنين ويرغم مواطنين على إزالة علم فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة قرى في محافظة جنين، وداهمت منازل لمواطنين فلسطينيين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر أمنية ومحلية للوكالة، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الطرم ونزلة زيد، وداهمت منزلي المواطنين وصفي وواصف أبو بكر، وأرغمتهما على إزالة علم فلسطين من على سطح المنزلين.

وأشارت المصادر إلى أن «قوات الاحتلال اقتحمت قريتي طورة والعرقة جنوب غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية داخلهما».

ولفتت إلى أن «قوات الاحتلال اقتحمت كذلك قرية جلبون شمال شرق جنين».

الاحتلال الإسرائيلي جنين