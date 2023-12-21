جامعة المنصورة تحقق إنجازًا جديدًا في التصنيف العربي للجامعات

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة إدراج جامعة المنصورة بنتائج التصنيف العربي للجامعات العربية ونجحت جامعه المنصورة أن تكون فى المركز الثالث على المستوي المحلي من اجمالي 26 جامعة مصرية تقدمت لهذا التصنيف وفي المركز الخامس على مستوي الجامعات العربية من اجمالي 115 جامعة عربية.

فيما تم تصميم التصنيف العربي للجامعات بناءً على منهجية تعتمد على أربعة مؤشراتIndicators تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها.

كما يشمل التصنيف مجموعة من المعايير Criteria القابلة للقياس وهي "التعليم والتعلم، جودة التدريس، البحث العلمي، كمية البحوث وجودتها"؛ ليكون للتصنيف بُعد اقتصادي التطبيق بهدف تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والريادية والابتكار في الجامعات وتشجيع تسويق ونشر المخرجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليساعد في الوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.