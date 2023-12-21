تعرف على شرط مجلس الزمالك للموافقة على رحيل زيزو للخليج

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه بيع أحمد مصطفي زيزو نجم الفريق لفريقي الشباب السعودي أو الاتفاق السعودي، وذلك مقابل 8 ملايين دولار، حيث يرى مجلس الإدارة أن قيمة اللاعب تستحق أكبر من ذلك وأن رحيله عن الزمالك سيؤثر فنيا بشكل كبير، في ظل تألق اللاعب وباعتباره أحد أعمدة الفريق الأساسية، فضلا عن ارتباطه بعلاقة قوية وخاصة مع جماهير الزمالك والتي تعتبره نجم الفريق الأول مع الفهد الأسمر شيكابالا .

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن الزمالك يرحب بالتفاوض لشراء أحمد زيزو بشرط وصول عرض مالي بقيمة 15 مليون دولار على أقل تقدير، بينما إذا استمرت العروض السعودية التي تصل بقيمة 8 ملايين دولار فقط، فسيكون قرار الإدارة المستمر برفض العروض والتمسك باستمرار زيزو مع الفريق الأبيض .

وتعادل فريق الزمالك مساء أمس الاربعاء مع فريق ساجرادا الأنجولي سلبيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفيدرالية .