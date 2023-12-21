احتفالا بيومها العالمي.. قصائد في حب اللغة العربية بثقافة أسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وفي السياق شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة لقاء شعريا، ضمن برنامج نادي الأدب، بدأت فعالياته بكلمة للشاعر د. سامي نفادي، تحدث خلالها عن عراقة اللغة العربية وتاريخها، وعلاقتها باللغات الأخرى ومنها الآشورية، البابلية، الآرامية والأبجدية الڤينيقية، وكيف تلاحمت مع اللهجات المختلفة.

كما تحدث "نفادي" عن بلاغة اللغة العربية واتسامها بالفصاحة، الأمر الذي ساهم في ظهور علم البلاغة وعلم النحو والصرف. واختتم حديثه بتوضيح أهمية دراسة مخارج الحروف في لغة الضاد.

تلى ذلك إلقاء قصيدة في حب اللغة العربية للشاعر أحمد الشافعي الذي أدار اللقاء، ثم توالت المشاركات الثرية من الأدباء الحضور.

وفي سياق متصل أعدت مكتبة صلاح شريت بريفا لقاء تحدث خلاله عبد العظيم عبد الصمد عن أهمية اللغة العربية وجذورها التاريخية، مؤكدا ضرورة تعليم الأبناء اللغة العربية الفصحى، من أجل الحفاظ عليها وتعزيز الهوية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، نظم نادي أدب ثقافة أبنوب أمسية بعنوان "ملتقى الإبداع والفن" وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية للدكتور عبد الهادي يونس رئيس النادي، أكد خلالها دور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والأدبي من خلال اللقاءات والأمسيات التي تنظمها أندية الأدب بالمحافظة.

ثم توالت الفقرات الأدبية حيث قدم القاص صابر فتحي عددا من قصصه القصيرة، تلاها مناقشة مجموعة من الأعمال الأدبية للشباب الموهوبين.

وتبارى الشعراء في تقديم قصائدهم الشعرية، فقدمت الشاعرة شادية حفظي قصيدة بعنوان "مع بدء التنفيذ"، وألقى الشاعر حسام صديق قصيدة بعنوان "الدمع"، وفي حب اللغة العربية قدم الشاعر صهيب شعبان قصيدة بعنوان "لغة الكمال"، ثم ألقى الشاعر سيد سليم رئيس نادي أدب أسيوط الجديدة باقة متميزة من القصائد نالت إعجاب الحضور.

واختتمت الأمسية بدراسة نقدية للدكتور محمود صلاح، وقراءة في الديوان الجديد "معراج" للشاعر وليد حشمت الرئيس السابق لنادي الأدب المركزي.