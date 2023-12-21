جرائم الاحتلال الاسرائيلى.. كيف قُتل المسرحى محمد زقزوق بعد نجاته من القصف؟

منذ أيام قليلة أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب وأسرته في قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكشف شهود عيان ان الشهيد محمد زقزوق نجا من القصف وتم إخراجه من تحت الركام، ومع ذلك قتله الاحتلال الاسرائيلى الوحشى.

وكان قد صرح وزيرالثقافة الفلسطينى الدكتور عاطف أبوسيف، بان الاحتلال الاسرائيلى يحارب المؤسسات الثقافية في كافة فلسطين المحتلة، ويغلقها ويوقف النشاطات الثقافية ويعتقل موظفيها والناشطين الشباب والمبدعين في كافة المجالات وحتى الثقافية، وإن الاحتلال شدد من حصاره وانتهاكاته في فلسطين.

وأضاف الوزير أبو سيف، أن الاحتلال يواصل استهداف المبدعين فى قطاع غزة، فقد استشهدوا 28 شهيدا من الكتاب والفنانين، بمن فيهم 4 أطفال من فرق الدبكة الشهيرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى كتاب وفنانين وروائيين وشعراء مؤكدا انهم رصدوا 23 مركزاً ثقافياً تم تدميرها بشكل كامل، وتدمير غاليريات الفنانين، وتضرر عشرات المراسم الشخصية للفنانين والفنانات، بجانب المساس بالمتاحف.