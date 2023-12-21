محافظ دمياط تستعرض موقف توافر السولار في محطات وقود السفن

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف توافر السولار بمحطات تموين السفن، والحصص التى يتم ضخها بتلك المحطات؛ إذ جاء ذلك خلال لقائها مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثل عن الصيادين.

كما ناقشت المحافظ محاور العمل بتلك المنظومة و مدى توافر السولار لتموين السفن، كما بحثت آلية ضبط تلك المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبحثت أيضًا سُبل وضع حلول لشكاوى الصيادين بما يساهم في دفع عجلة العمل وزيادة الانتاجية.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على وضع حلول مناسبة لكافة المشاكل التى تواجه هذا القطاع المهم الذى تشتهر به محافظة دمياط والتى تمتلك ثلثى اسطول الصيد المصرى.

كما لفتت إلى أهمية وضع دراسات لتطوير منظومة العمل بما يتناسب مع كافة المعايير والمواصفات المنظمة لها.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن موافقة مجلس الوزراء على تعاقد محافظة دمياط مع قطاع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد ٤ دوائر دخول جديدة بإحدى اللوحات بالامتداد العمرانى برأس البر

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى موافقة مجلس الوزراء فى جلسته رقم ٢٦٩ المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع قطاع كهرباء دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد ٤ دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

وأكدت محافظ دمياط إلى أن تلك الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات بالمنطقة والمساهمة فى سرعة إدخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة.