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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الفنان عبد الله مراد

الفنان عبد الله مراد
الفنان عبد الله مراد
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نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان الدكتور عبد الله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق؛ الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس الموافق ٢١ ديسمبر  ٢٠٢٣، داعيا الله أن يرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

الفنان عبد الله مراد؛ لاعب أكروبات عمل بالسينما المصرية في مطلع الستينيات، وأدى أدوارا في الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، وله دور مميز في مسرحية "البغبغان"، ومن أهم المسلسلات التي اشترك بها مسلسل "الأبطال"، مسلسل "الملك فاروق"، مسلسل "رقم مجهول"، مسلسل "عد تنازلي". 
ومن أعماله السينمائية فيلم "عمر ٢٠٠٠"، فيلم "المتوحشون". بالإضافة إلى فوازير "الدنيا لعبة".

 

إيهاب فهمي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية عبد الله مراد