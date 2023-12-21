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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مفاوضات جارية بين حماس وإسرائيل للاتفاق على صفقة تبادل أسري جديد

علم فلسطين وإسرائيل
علم فلسطين وإسرائيل
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأنه تجرى حاليا مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن إجراء صفقة تبادل أسري جديدة.
 ويتم بموجبها الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. 
 وتصر حماس على أن الصفقة المقبلة ستشمل ثلاثة أسرى كبار.
 

حماس إسرائيل غزة تبادل أسرى