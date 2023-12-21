مفاوضات جارية بين حماس وإسرائيل للاتفاق على صفقة تبادل أسري جديد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأنه تجرى حاليا مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن إجراء صفقة تبادل أسري جديدة.

ويتم بموجبها الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتصر حماس على أن الصفقة المقبلة ستشمل ثلاثة أسرى كبار.

